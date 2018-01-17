Эксперты назвали причину предполагаемого роста цен на европейские вина

Удорожание европейских вин может составить от 10% до 35%, а причиной тому служит неурожай.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Повышение цен на вина европейского производства ожидается в ближайшее время из-за неурожая винограда, уверены в некоторых торговых компаниях, передает ПРАИМ со ссылкой на РБК.

Производители вин из Европы уже начали уведомлять своих российских импортеров о росте отпускных цен на свою продукцию.

Сильнее всего — до 35% — вырастут цены на недорогие вина, ценой до 700 рублей за бутылку объемом 0,7 литра. В целом рост цен составит 10–35%, это зависит от ценового сегмента и страны (региона) происхождения продукции.

Причина роста цен — прошлогодний неурожай винограда в странах Европы. Непогода привела к значительному сокращению сборов сырья. "Причиной пересмотра ценовых соглашений стал прошлогодний неурожай винограда в Европе — заморозки весной и затем жаркая погода летом привели к значительному падению сборов.​ В большинстве основных винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50%, как следствие, винодельческие хозяйства вынуждены были объявить о существенном повышении отгрузочных цен на продукцию", — отмечает издание.