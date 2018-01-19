Находящийся в розыске мужчина задержан на границе РФ и Абхазии

В отношении задержанного полгода назад было заведено два уголовных дела за причинение тяжкого вреда здоровью и нанесение побоев и избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. На российско-абхазской границе задержан 47-летний мужчина, который полгода находился в международном розыске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина, который находился в международном розыске, был задержан пограничниками на линии паспортного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер".

"Невзирая на наложенное ограничение, 47-летний мужчина с очевидной целью уехал в Абхазию. Рассчитывая, что правоохранители за эти месяцы о нем забыли и потеряли бдительность, он решил вернуться на родину. Однако прямо на российско-абхазской границе был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину передали сотрудникам УВД Сочи, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали на российско-абхазской границе 57-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, который несколько месяцев находился в международном розыске.