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Лекарственный препарат мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством

"Мельдоний" предлагают в бывшей антидопинговой лаборатории в Сочи

© Sputnik. Павел Лисицын
Новости
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Один из сочинских ресторанов сделал оригинальный ответ на антидопинговые санкции в отношении российских спортсменов.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Коктейли "мельдоний" и "проба Б" появились в винных картах одного из ресторанов Сочи, сообщает телеканал "Россия 24" в пятницу 19 января.

Ресторан появился в Сочи в бывшем офисе антидопинговой лаборатории WADA, которая работала в период зимних Олимпийских игр 2014 года. По словам владельцев ресторана, источником идеи для коктейлей стали допинговые скандалы.

"В связи с тем, что наших спортсменов часто обвиняют в употреблении медицинских препаратов, даже не запрещенных, мы в их поддержку придумали такие интересные названия коктейлей "мельдоний" и "группа Б", куда входят компоненты, разрешенные для всех", — сказала в интервью телеканалу менеджер ресторана Татьяна Зуйкова.

Бармен ресторана Алексей Морозов поделился рецептом "протестных" коктейлей: "мельдоний" состоит из абсента и энергетического напитка, а "проба Б" из текилы, самбуки и капли соуса.

Был в меню коктейль "наш ответ WADA", но его перестали готовить по причине низкой популярности среди клиентов.

Результаты расследования WADA стали причиной "допингового скандала", который повлек отстранение ряда российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и чемпионатах, некоторые были лишены наград.

МОК запретил атлетам из России выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под национальным флагом.




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