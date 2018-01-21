Сотню лучших фильмов всех времен назвали любители и профессионалы

Пользователи сайта Rotten Tomatoes проголосовали за лучшие фильмы всех времен.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Фильм "Волшебник Страны Оз" (1939) режиссера Виктора Флеминга назвали лучшим кинокритики и зрители, которые составили рейтинг сотни лучших фильмов всех времен, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-портал IndieWire.

В список вошли картины, на которые написано, как минимум, 40 рецензий.

Фильм "Волшебник Страны Оз" в 1998 году был включен в десятку лучших американских фильмов, на счету "Волшебника" две премии "Оскар".

На второй строчке разместилась картина "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса. В тройке лучших также хоррор "Прочь", вышедший в 2017 году.

В первую десятку рейтинга также вошли "Безумный Макс: Дорога ярости", "Кабинет доктора Калигари", "Все о Еве", "Головоломка" (мультфильм от студии Pixar), "Метрополис" и "Крестный отец".