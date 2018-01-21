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Вид на город Охрид и Охридское озеро. Республика Македония.

Народ Македонии на референдуме решит, как будет называться государство

© Sputnik. Юрий Кавер
Новости
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Названии Македонии давно стало предметом спора с Грецией, которая добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. В Македонии пройдет общенациональный референдум, чтобы раз и навсегда разрешить спорный вопрос названия страны, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства Македонии.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", — заявил Заев.

Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины.

В отсутствии решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей.

Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица. Окончательная договоренность между двумя странами, которая, как следует из слов премьера Заева, должна быть еще подтверждена Македонией на референдуме, ожидается в текущем году.

Версии возможного нового названия для бывшей югославской республики не оглашаются официально. Однако СМИ региона со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что на данный момент обсуждается пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).




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