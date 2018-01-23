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Нападение на школу в Улан-Удэ

Арестован подросток, подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ

© Sputnik. Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
Новости
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По последним данным, в результате нападения на школу в Улан-Удэ пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Подросток, подозреваемый в нападении на школу, арестован по решению суда Октябрьского района Улан-Удэ на два месяца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Поплавская.

"Арест на два месяца, до 19 марта. На это время он будет находиться в СИЗО", — сказала собеседница агентства.

По ее данным, "подросток вроде уже выписан из больницы".

Нападение на учеников седьмого класса школы номер пять в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в прошлую пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".




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