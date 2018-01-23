Скандал с Кевином Спейси обошелся Netflix 39 млн долларов

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Американская компания Netflix потеряла 39 миллионов долларов из-за скандала вокруг актера Кевина Спейси, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.

По данным издания, компания заявила в отчете о потере 39 миллионов долларов в связи с "неопубликованным контентом", который Netflix решила не выпускать на экраны.

Согласно сообщениям источника, списание со счета 39 миллионов связано с материалом со Спейси в одной из ролей, который был отснят, но не показан на экранах. Среди отмененных проектов.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, около 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.