15:41 23 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
50-летие календаря Pirelli в Милане

Скандал с Кевином Спейси обошелся Netflix 39 млн долларов

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
31 0 0

Потеря крупной суммы компанией Netflix произошла в результате отмены публикации двух серий сериала "Карточный домик" и фильма Gore.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Американская компания Netflix потеряла 39 миллионов долларов из-за скандала вокруг актера Кевина Спейси, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.

Актер Кевис Спейси позирует на премьере телесериала Карточный домик, архивное фото
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Шестой сезон - последний: сериал "Карточный домик" закрыт из-за скандала

По данным издания, компания заявила в отчете о потере 39 миллионов долларов в связи с "неопубликованным контентом", который Netflix решила не выпускать на экраны.

Согласно сообщениям источника, списание со счета 39 миллионов связано с материалом со Спейси в одной из ролей, который был отснят, но не показан на экранах. Среди отмененных проектов.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, около 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Горы
    Выжившие

    Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.

  • Томаты, фото из архива
    Синьор помидор

    Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.

  • Генрих Мхитарян
    "Совершенный игрок"

    Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.

  • Газовая конфорка, архивное фото
    Стратегическая утопия

    Почему Евросоюз не смог добиться цели и снизить зависимость от российского газа, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

  • Литовские военные, архивное фото
    Натовский мордобой

    Военнослужащие-ополченцы из Литвы устроили драку на американской военной базе Хоэнфельс в Германии в ходе учений "Союзнический дух".

  • Олимпийский парк в Пхенчхане
    Двое из ларца

    В Национальном олимпийском комитете Молдовы назвали имена двух спортсменов, завоевавших право представить республику на Олимпийских играх.

  • Курган-Тюбе, архивное фото
    Что в имени твоем?

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе

  • Землетрясение
    Дрожь земли

    В восемнадцати километрах от столицы Узбекистана произошло землетрясение – эпицентр толчков располагался в соседнем Казахстане.

  • Nordea.
    Бойкот биткоина

    Из-за нерегулируемости и неустойчивости рынка криптовалют крупнейший банк Северных стран Nordea запретил торговать ими.

  • Горы
    Выжившие

    Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.

  • Томаты, фото из архива
    Синьор помидор

    Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.

  • Генрих Мхитарян
    "Совершенный игрок"

    Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа
Пролетая над: лучшие кадры с воздуха
Футбол в валенках!
Валенки готовь: как играли в футбол нижегородские журналисты и студенты
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
Самые страшные стихийные бедствия XXI века

Соцсети

Sputnikabkhazia