Флаг России запретили на трибунах ОИ-2018, как не участвующей в Играх

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде. Российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом, соответственно флаг России на Олимпиаде в Пхенчхане будет так же под запретом, сообщает Р-Спорт.

"Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены", — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

МОК в декабре принял решение о том, что "чистые" российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.