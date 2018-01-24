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Перед матчем группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Латвии.

Флаг России запретили на трибунах ОИ-2018, как не участвующей в Играх

© Sputnik. Алексей Куденко
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Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде. Российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом, соответственно флаг России на Олимпиаде в Пхенчхане будет так же под запретом, сообщает Р-Спорт.

"Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены", — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

МОК в декабре принял решение о том, что "чистые" российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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