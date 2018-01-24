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Эрдоган: Турция не ограничится операцией в Африне

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
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Потери Турции и сирийской оппозиции при операции в Африне составили семь-восемь человек, а потери противника — 268, заявил президент Турции.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Операция в сирийском Африне не будет едниственной, Турция собирается "очистить от террористов" всю границу с Сирией, заявил президент Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Сирийские бойцы из Отрядов народной самообороны
© AFP 2018/ Ahmad Shafia Bilal
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"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность", — сказал Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Ранее президент заявлял, что войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Он отмечал, что действия Турции направлены не против курдов, а против создания террористического коридора.

Двадцатого января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии".

По данным турецких военных, за время операции уничтожены не менее 260 членов курдских вооруженных формирований. Вместе с тем Генштаб подтвердил гибель двух военнослужащих.

Дамаск осудил вторжение Анкары и обвинил ее в поддержке террористов. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

Турецкая военная операция в Сирии
© Sputnik.
Турецкая военная операция в Сирии



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    "Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.

  • СНБ Армении
    Не дошли

    Служба национальной безопасности Армении задержала граждан Узбекистана, Кыргызстана и Йемена по подозрению в незаконном пересечении госграницы.

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