Эрдоган: Турция не ограничится операцией в Африне

Потери Турции и сирийской оппозиции при операции в Африне составили семь-восемь человек, а потери противника — 268, заявил президент Турции.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Операция в сирийском Африне не будет едниственной, Турция собирается "очистить от террористов" всю границу с Сирией, заявил президент Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018/ Ahmad Shafia Bilal Курдское ополчение: ожесточенные бои идут в сирийском Африне

"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность", — сказал Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Ранее президент заявлял, что войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Он отмечал, что действия Турции направлены не против курдов, а против создания террористического коридора.

Двадцатого января Анкара объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии".

По данным турецких военных, за время операции уничтожены не менее 260 членов курдских вооруженных формирований. Вместе с тем Генштаб подтвердил гибель двух военнослужащих.

Дамаск осудил вторжение Анкары и обвинил ее в поддержке террористов. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.