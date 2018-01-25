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Делегация из Абхазии в Науру

Делегация из Абхазии прибыла в Республику Науру

© Фото: Артур Гагулия
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Официальный визит правительственной делегации Абхазии в дружественную Республику Науру продлится с 25 января по 4 февраля.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Правительственная Делегация Абхазии прибыла в Республику Науру, где примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня Независимости Науру, сообщил Sputnik министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в четверг 25 января.

"В рамках официального визита мы примем участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50 летней годовщине Дня Независимости Республики Науру. В ходе визита у нас состоится встреча с президентом Науру Бароном Дивавеси Вака", — сказал Кове.

Министр дипломатического ведомства Абхазии отметил, что на  официальной встрече планируется обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества, а также развитие взаимоотношений с государствами тихоокеанского региона. В состав делегации, возглавляемой Дауром Кове, вошли вице-спикер Парламента Республики Абхазия Саид Харазия и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия.

Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.




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