Абхазию пригласят на футбольный турнир в Ростове-на-Дону в канун ЧМ-2018

Молодежный турнир по футболу среди спортсменов из городов-побратимов пройдет в Ростове-на-Дону за месяц перед Чемпионатом мира по футболу-2018.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия будет приглашена на Международный молодежный турнир по футболу среди городов-побратимов Ростова-на-Дону, который пройдет в мае перед чемпионатом мира по футболу, сказал в интервью радио Sputnik почетный консул Абхазии в Ростовской области Адик Аршба.

Вопрос об организации турнира по футболу перед Чемпионатом мира обсуждался на ежегодной встрече Торгово-промышленной палаты Ростовской области с представителями дипломатических миссий, расположенных в Ростове-на-Дону, сообщил он.

"Речь шла, в первую очередь, о городах-побратимах. У нас нет города-побратима Ростова-на-Дону. Сухум является городом-партнером. Я интересовался в администрации города, уточнил, будут ли разосланы приглашения только в города-побратимы или в том числе и в города-партнеры, мне подтвердили, что приглашение на турнир будет отправлено и в Сухум", — добавил он.

На встрече участвовали руководители и представители консульств и торговых представительств Армении, Белоруссии, Венгрии, Македонии, Монако, Абхазии, Франции и Испании.

По словам Аршба, у него пока нет обратной связи с Сухумом.

"Из 13 приглашенных команд восемь уже ответили положительно, в основном это города из дальнего зарубежья", — подчеркнул он.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.