Таможня о сирийском форуме в Сочи: 13 авиарейсов и почти 15 тонн багажа

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более полутора тысяч участников, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Перед началом Конгресса национального диалога Сирии в аэропорт города Сочи с 28 по 30 января прибыло 13 международных авиарейсов с иностранными делегациями и досмотрено почти 14,5 тонн багажа. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления ФТС России.

Иностранные делегации прибывали на таможенную территорию ЕАЭС международными авиарейсами "Дамаск-Сочи", "Стамбул-Сочи", "Каир-Сочи", "Женева-Сочи", "Анкара-Сочи".

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Несмотря на плотный график прибытия авиарейсов, необходимые таможенные операции были осуществлены максимально оперативно с соблюдением требований и норм действующего таможенного законодательства, отмечают в ведомстве.

Должностные лица таможенного поста "Аэропорт Сочи" осуществили контроль в отношении 1639 участников форума, в том числе представителей иностранных СМИ, а также 1070 мест багажа общим весом 14 492 килограмма.

Осмотр багажа проводился в багажном отделении международного сектора аэропорта, оборудованном рентгентехникой, что позволило осуществить контроль быстро и незаметно для пассажиров.

К осмотру были привлечены сотрудники кинологического отдела Сочинской таможни. Запрещенных либо ограниченных к ввозу товаров обнаружено не было.

Основное пленарное заседание Конгресса сирийского национального диалога в Сочи проходит 30 января в медиацентре на территории Олимпийского парка.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы. Ключевая задача конгресса — запуск работы над новой Конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.