Под флагом "Чудо" пройдет второй сезон "Ты супер!"

Пресс-конференция с подключением площадок в Москве, Минске и Ереване, посвященная старту второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!", состоялась в среду 31 января.

Анжелика Бения, Sputnik

Более 80 юных вокалистов заехали на базу проекта "Ты супер!". Международный конкурс расширяет границы, во втором сезоне участвуют дети не только из СНГ, среди участников — мальчик из Германии и девочка из Сирии, – сообщил на пресс-конференции генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Дети изменились

Вайнштейн отметил, что участники первого сезона проекта значительно изменились за минувший год и добавил, что "Ты супер!" — не просто вокальный конкурс для детей.

"Год прошел, мы тогда очень волновались, намного больше чем сейчас. Тот путь, который мы наметили, нам казался непонятным. Нам сложно было представить, как он будет пройден. Самое главное, для чего мы это затеяли, — дать детям шанс со сложной судьбой проявить себя. Чтобы они поняли, чем хотят в профессиональном плане заниматься. Нам кажется, что эта задача выполнена, потому что дети изменились. Они понимают, чего хотят от жизни. Для нас важнее всего не конкурс, а дальнейшая судьба участников. Мы уверены, что дети второго сезона покорят зрителей не меньше", – сказал Тимур Вайнштейн.

Из Сухума юным вокалистам напутственные слова передала победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба. Поздравляя с началом второго сезона, Адлейба отметила, что будет смотреть каждый выпуск и болеть за участников.

Победительница первого сезона призналась, что хотела бы вернуть пару дней из жизни на проекте, "чтобы еще раз почувствовать те приятные волнения".

"Что еще может греть мою душу так же, как вокал? Ничего. Это я после проекта поняла. Я поняла, чем должна заниматься, и в чем смысл моей жизни. Опыт, вера в себя и вдохновение, которое и дальше буду черпать – вот что дал мне этот проект. Искренне хочу пожелать ребятам в первую очередь наслаждаться всем, что будет происходить вокруг них. Независимо от того, как для каждого участника завершится проект, я уверена на все 200%, что он изменит судьбу каждого. Просто мечтайте, потому что мечты имеют свойство сбываться", – передала свои пожелания участникам второго сезона Валерия Адлейба.

© Sputnik Зафас Гамгия Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!"

Гигантская семья

Второй сезон международного вокального проекта "Ты супер!", как и первый, проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik, которые помогают найти таланты.

"Мы не забываем о наших участниках. В наших странах все дети получают стипендии до совершеннолетия. Наш участник из Казахстана копит эти деньги, чтобы купить музыкальную студию. Мы стремимся вовлечь их в работу редакционных центров. Наши участники становятся ведущими программ, пишут нам колонки, мы помогаем им поступать вузы. Мне кажется, именно такое участие в судьбах детей – одна из главных целей этого проекта. Мы, как и раньше, будем поддерживать этот проект", – сказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

© Sputnik. Андрей Благодыренко

Ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев поблагодарил за поддержку Министерство образования Российской Федерации.

"Без них было бы невозможно организовать это дело. С нами еще до кастинга связывались и беспокоились за судьбу второго сезона. Мы становимся гигантской семьей. По-прежнему ежедневно мы переживаем и следим за судьбами всех сопричастных этому проекту", – отметил Такменев.

Под флагом "Чудо"

Имена членов звездного жюри второго сезона сегодня объявил продюсер НТВ. Судейские кресла займут: российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, композитор Игорь Крутой, российская эстрадная певица Юлианна Караулова, российский певец, актер театра и кино Сергей Лазарев.

По словам Вайнштейна, "Дядя Витя" (Виктор Дробыш — ред.), который занимал судейское кресло и в первом сезоне, был самым любимым членом жюри для участников.

"Этот проект обязан был быть. Очень важно показывать таких детей, вселять в них надежду, важно показать, что они могут совершить чудо. Чудо вообще редко происходит, Валерия Адлейба совершила это чудо. Она сделала то, что не смогли сделать ее родители. Она подарила им дом. Она совершила серьезный, взрослый поступок. Надеюсь, и во втором сезоне будут свершаться чудеса. Под флагом "Чудо" мы проведем второй сезон", – сказал Виктор Дробыш.

© Sputnik. Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!"

В ранге члена жюри Игорь Крутой впервые на этом проекте. Композитор отметил, что у него большие ожидания от второго сезона "Ты супер!".

"Мне пока все незнакомо. Надеюсь, что будет интересно, и за счет моего участия в жюри рейтинг программы не уменьшится", – добавил Крутой.

По словам Тимура Вайнштейна, среди детей-участников второго сезона был проведен опрос, чтобы выяснить, кого бы они хотели видеть в составе жюри. И, согласно опросу, в числе лидеров оказались Юлианна Караулова и Сергей Лазарев.

"Здесь все особенное, особенные дети с особенными судьбами. Мне приятно, что я становлюсь частью такого серьезного социального проекта. Постараюсь быть достаточно объективной и голосовать сердцем. В первую очередь, это конкурс, мы постараемся и об этом не забыть", – сказала Караулова.

Сергей Лазарев прилетит в Москву к первому съемочному дню. Он направил на пресс-конференцию видеобращение, в котором рассказал, как важно для него поделиться своим опытом с детьми.

Второй сезон международного проекта "Ты супер!" стартует 10 февраля. Было подано на проект около 1500 заявок, кастинг прошли 83 участника – дети, оставшиеся без попечения родителей. Конкурс, проводимый телекомпанией НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, Европы и Ближнего Востока и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.