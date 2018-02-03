Россия уничтожила более 30 боевиков групповым ударом по сирийскому Идлибу

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

СУХУМ, 3 фев — Sputnik. Район в провинции Идлиб, подконтрольный "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25, подвергся групповому удару высокоточным оружием, в результате более 30 боевиков уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", — говорится в сообщении.



* Террористическая организация, запрещенная в России