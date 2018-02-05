Симоньян удивило, почему Youtube не маркирует RT медведем в ушанке

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на маркировку телеканала RT на портале YouTube, сообщает РИА Новости.
"YouTube поставил на контент RT метку "Мэйд ин Раша". Удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо", — сказала она RT.
В список СМИ, финансируемых государством и подлежащих специальной маркировке Google и YouTube, попал и RT. В Google и YouTube подчеркнули, что это необходимо для "повышения прозрачности" выдачи новостей.
Надпись "RT полностью или частично финансируется российским правительством" появилась под видео телеканала при просмотре их на YouTube из США.
Телеканал RT в Соединенных Штатах обязали зарегистрироваться в качестве иноагента и лишили аккредитации в конгресса. Кроме того, телеканал обвиняют во влиянии на американские выборы через соцсети. Никаких доказательств этого нет.
Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.