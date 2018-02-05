Симоньян удивило, почему Youtube не маркирует RT медведем в ушанке

Google и YouTube заявили, что будут помечать материалы СМИ, финансируемые государством, особой маркировкой.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на маркировку телеканала RT на портале YouTube, сообщает РИА Новости.

"YouTube поставил на контент RT метку "Мэйд ин Раша". Удивляет, что на метке нет медведя в ушанке, подрывающего демократию в Лимпопо", — сказала она RT.

В список СМИ, финансируемых государством и подлежащих специальной маркировке Google и YouTube, попал и RT. В Google и YouTube подчеркнули, что это необходимо для "повышения прозрачности" выдачи новостей.

© AP Photo. Alexander Zemlianichenko Симоньян о работе RT: позволяет людям увидеть события в мире под другим углом

Надпись "RT полностью или частично финансируется российским правительством" появилась под видео телеканала при просмотре их на YouTube из США.

Телеканал RT в Соединенных Штатах обязали зарегистрироваться в качестве иноагента и лишили аккредитации в конгресса. Кроме того, телеканал обвиняют во влиянии на американские выборы через соцсети. Никаких доказательств этого нет.

Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.