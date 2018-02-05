Путин подписал договор о лекарствах для живущих в Абхазии граждан России

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано между Абхазией и Россией 22 июня 2017 года.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с соглашением, Российская Федерация на основании сведений, предоставляемых Абхазией, предусматривает и направляет в республику средства финансовой помощи и ведет проверку реализации Абхазией задач по обеспечению лекарствами отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в Республике Абхазия.

Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткуарчале, заявил в ходе рабочего совещания 22 сентября 2017 года министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Пресс-служба Минздрава Абхазии сообщила, что выдача лекарственных препаратов будет осуществляться строго по загранпаспортам Российской Федерации и при предъявлении соответствующего удостоверения инвалида.

Ратифицированное соглашение направлено на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.