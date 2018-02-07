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Аэропорт Домодедово

Росавияция о ЧМ-2018: обеспечим полную готовность в аэропортах

© Sputnik. Виталий Белоусов
Новости
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Росавияция устраняет малейшие отставания от графика, чтобы тринадцать аэропортов России в полной мере были готовы принять участников и гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Тринадцать аэропортов в одиннадцати городах, которые примут матчи ЧМ-2018, практически готовы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия". 

"У нас другого пути нет. Сейчас принимаются дополнительные меры для устранения отставаний, которые отмечались в предыдущие годы", — уточнил глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, на данный момент открыт и работает аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. В аэропорт "Саранск" уже выполнен технический рейс. С аэропортом "Волгоград" сняты практически все вопросы.

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"Кроме того, у Росвиации есть четкое понимание, что аэропорт Калининграда также будет готов к проведению Чемпионата мира. В Екатеринбурге также практически все готово и аэропорт Нижнего Новгорода тоже будет готов", — утверждает Нерадько.

Пока незавершенными остаются строительные работы в аэропорте в Самаре. Идут работы по оснащению аварийно-спасательных станций и небольшого участка перрона.

В "Шереметьево" к ЧМ-2018 будет будет введена в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса.

"В "Домодедово" есть очень серьезные проблемы, связанные с тем, что под внешним управлением находится Промсвязьбанк, который предоставлял банковскую гарантию подрядчику, выполняющему работы по строительству перронов. А подрядчик попал в предбанкротное положение. Совместными усилиями Банка России и администрации Промсвязьбанка удалось пролонгировать действие банковской гарантии до января 2019 года, и реконструкция в "Домодедово" будет продолжаться", — уточнил Нерадько.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов.

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