Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя

Родился Хакибей Айба 31 декабря 1917 года в селе Абгархыку в крестьянской семье. В 1939 году его призвали на службу в Красную Армию. Всю войну прошел политработником в артиллерийских частях, был ранен и дважды контужен. В 1947 году был уволен в запас, вернулся на родину. Окончил высшие курсы в системе Министерства заготовок, с 1948 года работал главным уполномоченным Министерства по Гудаутскому району.

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В 1955 году был избран председателем колхоза в селе Аацы, успешно руководил хозяйством 12 лет. Наладил трудовую дисциплину, регулярно выплачивал зарплату колхозникам, построил Дом культуры, асфальтированную дорогу.

В 1967 году был избран председателем чаеводческого колхоза в селе Лыхны Гудаутского района, позднее – колхоз имени XXIV съезда КПСС. Под его руководством колхоз стал одним из передовых в Абхазии, неоднократно принимал участие в ВДНХ. Хакибей Айба награжден двумя орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, высшим орденом Абхазии "Честь и Слава" ("Ахьдз-Апша") II степени, медалями.