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Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества

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© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Золотой голос Хиблы Герзмава пленил миллионы слушателей. Талант певицы признан по всему миру. Хибла Герзмава - лауреат международных конкурсов вокалистов, в 2010 и 2016 годах она была удостоена Российской Национальной театральной премии "Золотая маска". В 2011 году стала лауреатом первой независимой премии в области высших достижений литературы и искусства "Триумф".

В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

Хибла Герзмава родилась 6 января в Пицунде. И хотя родители назвали дочь "златоокая" (так "Хибла" переводится с абхазского), певицу можно по праву назвать и "златоголосая". Так как голос, которым Хибла очаровывает своих слушателей, драгоценный.

Хибла Леварсовна Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевской оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".

С 1994 года Хибла — солистка Московского музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.

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