Хибла Герзмава родилась 6 января в Пицунде. И хотя родители назвали дочь "златоокая" (так "Хибла" переводится с абхазского), певицу можно по праву назвать и "златоголосая". Так как голос, которым Хибла очаровывает своих слушателей, драгоценный.

Хибла Леварсовна Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевской оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".

С 1994 года Хибла — солистка Московского музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко.