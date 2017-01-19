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Традиционное крещенское купание в источнике Василиска

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  • Праздник Крещения в селе Каман. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
  • Праздник Крещения в селе Каманы. Фото с места события.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ежегодно в ночь на 19 января у источника Святого Василиска в селе Каман совершается водосвятный молебен, посвященный празднованию дня Крещения Христова

Православные верующие Абхазии в ночь на 19 января приняли участие в водосвятном молебне, посвященном празднованию Крещения Господня.

Водосвятный молебен, посвященный празднованию дня Крещения Христова, был совершен в ночь на 19 января у источника Святого Василиска в селе Каман.

Настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут) отметил, что в рождественский вечер сам Господь освещает все воды благодатью Святого Духа.

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"Люди стремятся к воде, вода притягивает к себе. Всякая вода святая. Она облегчает наши страдания и наши болезни, когда мы принимаем даже обычную воду. Но освященная вода имеет большую силу", – сказал настоятель монастыря игумен Игнатий (Киут). 

По словам игумена, в молебне приняли участие сотни православных верующих. Игнатий также подчеркнул, что в Камане происходит много чудес. Люди, молящиеся здесь, отметил он, исцеляются от различных недугов.

"Чудеса постоянно происходят здесь. Знаю случаи, когда исцелялись от рака, инсульта. Более ста детей родились у бездетных семей после молитв в нашем храме", — рассказал Игнатий.

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог Сын, Бог Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог Отец, свидетельствовавший о Христе с небес. В России, Греции и некоторых других странах также существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань").

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