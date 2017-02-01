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Старый Сухум

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  • Гостиница Сан-Ремо 1914 г.
  • Ул. Колюбякинская 1911г.
  • Первая детская школа искусств имени Ковача.
  • Санаторий Смецкого Гулрыпш 2.
  • Веранда санатория Гулрыпш.
  • Вилла Алоизи.
  • Табачная фирма Мир. (фот.1950-х гг)
  • Сухум. Бульвар и набережная.
  • Сухум, бульвар.
  • Дом Нестора Лакоба в Сухуме. Архивное фото.
  • Гора Успенского, Сухум 1908.
  • Гостиница ЦИК СССР. Синоп 1933.
  • Гостиница Ориенталь
  • Сухум. Развалины древней крепости. Конец XIX века.
© Фото: из архива Анзора Агумаа
Гостиница "Сан-Ремо", ныне известная под названием "Рица", построена в архитектурном стиле французского и итальянского Лазурного берега. Возвел гостиницу "Сан-Ремо" купец II гильдии, лесопромышленник, грек Христофорос Спанакис в 1914 году.

Сухум богат архитектурными и историческими памятниками, многие из которых сохранились до наших дней, другим же повезло меньше, и воспоминания о них остались только на снимках.

Около трехсот исторических памятников Сухума входят в первый Государственный список охраняемых объектов 1999 года. По программе инвентаризации объектов историко-культурного наследия был создан единый Государственный список по всей Абхазии. 

Десятки исторических зданий в черте города и за пределами столицы по сей день – неотъемлемая часть архитектурной привлекательности Сухума, без которых он не был бы самим собой. Одни компактно расположены на горе Чернявского, как, например, первая детская школа искусств имени Ковача. Другие же раскинулись по центральным улицам абхазской столицы, выделяясь на фоне современных зданий своей архитектурной самобытностью. 


Теги:
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