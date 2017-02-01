Старый Сухум

Около трехсот исторических памятников Сухума входят в первый Государственный список охраняемых объектов 1999 года. По программе инвентаризации объектов историко-культурного наследия был создан единый Государственный список по всей Абхазии.

Десятки исторических зданий в черте города и за пределами столицы по сей день – неотъемлемая часть архитектурной привлекательности Сухума, без которых он не был бы самим собой. Одни компактно расположены на горе Чернявского, как, например, первая детская школа искусств имени Ковача. Другие же раскинулись по центральным улицам абхазской столицы, выделяясь на фоне современных зданий своей архитектурной самобытностью.



