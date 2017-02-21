Виталий Чуркин: большой друг Абхазии и великий дипломат

По предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стала проблема с сердцем.

"Уход из жизни Виталия Чуркина – это тяжелая утрата не только для российской, но и для всей мировой дипломатии", — сказал Sputnik министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин отстаивал интересы Абхазии в Организации Объединенных Наций, отмечают абхазские политики.

"Новость о кончине Виталия Чуркина меня простошокировала, потому что мы потеряли большого друга. У него была принципиальная позиция по событиям, которые происходили 8 августа 2008 года в Цхинвале. Виталий Чуркин твердо заявил свой протест, когда мне не выдали визу в Нью-Йорк для того, чтобы я мог в ООН представить нашу позицию по вопросу урегулирования конфликта с Грузией", – подчеркнул депутат парламента, бывший министр иностранных дел Сергей Шамба.

21 февраля 2017 года Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.