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Виталий Чуркин: большой друг Абхазии и великий дипломат

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Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (12)
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  • Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
  • Начальник Управления информации МИД СССР Виталий Чуркин
  • Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и глава МИД России Сергей Лавров
  • Представитель России при ООН Виталий Чуркин
  • Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин
  • Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин на церемонии вручения премии Фемида
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь Совета Европейского Союза Хавьер Салана и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в Нью-Йорке, 2006 год
  • Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и Госсекретарь США Джон Керри, 2014 год
  • Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин
  • Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
  • Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин перед заседанием совбеза ООН в Нью-Йорке
© AP Photo. Seth Wenig
"Виталий Чуркин отстаивал интересы Абхазии в ООН" - сказал депутат Парламента Абхазии Сергей Шамба.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник 20 февраля.

По предварительным данным, причиной смерти Виталия Чуркина стала проблема с сердцем.

"Уход из жизни Виталия Чуркина – это тяжелая утрата не только для российской, но и для всей мировой дипломатии", — сказал  Sputnik министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин отстаивал интересы Абхазии в Организации Объединенных Наций, отмечают абхазские политики.

"Новость о кончине Виталия Чуркина меня простошокировала, потому что мы потеряли большого друга. У него была принципиальная позиция по событиям, которые происходили 8 августа 2008 года в Цхинвале. Виталий Чуркин твердо заявил свой протест, когда мне не выдали визу в Нью-Йорк для того, чтобы я мог в ООН представить нашу позицию по вопросу урегулирования конфликта с Грузией", – подчеркнул депутат парламента, бывший министр иностранных дел Сергей Шамба.

21 февраля 2017 года Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Темы:
Смерть Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина (12)


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Виталий Чуркин: большой друг Абхазии и великий дипломат
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