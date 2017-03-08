Летчица, поэтесса, оперная дива: выдающиеся абхазские женщины

Истории известны великие женщины. Одних только цариц, императриц, княгинь, женщин-дипломатов не счесть. В истории абхазского народа также было много влиятельнейших женщин, сыгравших большую роль. К примеру, Сария Лакоба — величайшая женщина Абхазии, как ее называл писатель Фазиль Искандер.

Первая абхазская летчица Мери Авидзба, первый абхазский профессиональный театральный режиссер, первая женщина-юрист Абхазии Нелли Эшба, первая поэтесса Нелли Тарба, выдающаяся трагедийная актриса Минадора Зухба — все эти знаменитые женщины, которые жили в разное время, и успели оставить свой след в истории Абхазии.

Ученый Омар Беигуаа писал, что абхазские женщины получали идеальное домашнее воспитание и выделялись среди женщин Востока своей изысканностью, благородством и аристократизмом.

Абхазские женщины были не только матерями, сестрами, племянницами. Часто они вместе со своими отцами, братьями и мужьями становились на защиту Родины, говорил первый президент Абхазии Владислав Ардзинба.

Для меня, историка-этнолога, изучающего традиционную культуру, образ жизни абхазского народа, писал Юрий Аргун, такое поведение женщин естественно. Как известно, многие абхазские девушки участвовали в боевых действиях в национально-освободительной войне в качестве санинструкторов, медсестер, журналистов, комиссаров батальонов.

Сегодня существуют множество возможностей для самореализации абхазской женщины. Женщины прекрасно справляются как с ролью матерей, так и с ролью руководителей, организаторов, политиков.