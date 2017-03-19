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Спортивная и модная: неделя в фотографиях Sputnik

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© Sputnik. Алексей Даничев
Посетитель в Санкт-Петербургском океанариуме.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли самые яркие фотоснимки прошедшей недели.

Неделя выдалась богатой на разнообразные соревнования и конкурсы.  

Поклонники футбола, вне зависимости от клубных пристрастий, следили за ответным поединком в рамках 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" у себя дома принимал российский клуб "Ростов". Матч, состоявшийся на знаменитом стадионе "Олд Траффорд", закончился минимальной победой хозяев. Счет 1:0.

В пятницу 17 марта, специалисты войск национальной гвардии показали работу своих подразделений в кинологическом центре в Балашихе. А 18 марта, на пляже Петропавловской крепости прошел международный заплыв "Возрождение традиции зимнего плавания в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга". Фестивалю в этом году исполнилось 20 лет. 

Когда вся страна следила за спортивными достижениями спортсменов, для гламурных дам в Москве проходила неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезон осень-зима 2017-2018. Новый сезон проходил  с 12 по 17 марта, в Манеже.


Теги:
Абхазия


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