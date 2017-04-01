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Конкурс красоты в колонии, Нооруз и день театра: март в объективе

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© Sputnik. Asatur Yesayants
Матч между сборными Армении и Казахстана.

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий прошедшего месяца на постсоветском пространстве.

Март,и не только у женщин, ассоциируется с Международным женским днем. В женской колонии №2 в селе Степное в преддверии 8 Марта провели конкурс красоты и талантов. Каждый отряд колонии должен был подготовить несколько творческих номеров: приветствие, интермедию-сценку и творческий номер на выбор. Заключительным этапом стал показ платьев, которые осужденные шили в течение последнего месяца. В итоговом конкурсе, а также по общему количеству баллов победил отряд №4 женской колонии. Девушкам подарили мясорубку, другим, занявшим призовые места, достались светильник и косметические средства.

Много в марте и религиозных праздников. В честь празднования Нооруза в Бишкеке на ипподроме "Ак-Кула" в Бишкеке прошли конно-спортивные игры. Спортсмены продемонстрировали искусство джигитовки (акробатические трюки во время скачек —ред). Также состоялись соревнования по шести видам конных скачек. Праздничные игры завершились финальной схваткой по кок-бору между командами из Таласа и Оша. Победителями турнира стали игроки из Таласа.

С приходом весны просыпается природа, тем самым создается особое настроение. Цхинвальцы соскучились по солнечным дням и зелени на улицах. С каждым днем и того и другого становится все больше. Горожане уже готовятся к выездам на природу, а цхинвальские кафе открывают летние веранды.

В конце марта отмечается Международный день театра. В этот день в Ташкенте в зале "Выставки культуры и искусства" Министерства культуры Узбекистана начала работу экспозиция "Комедия и театр". Тематика выставки былв очень разнообразна. Здесь были и эскизы декораций к постановкам, театральный реквизит, бутафория и грим, и фотографии из жизни и творчества народного артиста Узбекистана, великого комика Саиба Ходжаева. Первую роль классик узбекской комедии сыграл в 14 лет, затем много лет работал в Узбекском театре музыкальной драмы и комедии имени Мукими. Он был задействован здесь практически во всех постановках. Именно для него Хамид Гулям написал в свое время пьесу "Влюбленный Ташболта".



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Конкурс красоты в колонии, Нооруз и день театра: март в объективе
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