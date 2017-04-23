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Победный марш генерала Сосналиева

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  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
  • Султан Сосналиев
© Фото: из архива семьи Сосналиева
Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру, министру обороны Абхазии, генерал-лейтенанту Султану Сосналиеву сегодня исполнилось бы 75 лет.

Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру Абхазии, министру обороны Абхазии, генерал-лейтенанту Султану Сосналиеву сегодня исполнилось бы 75 лет.

После окончания военно-авиационного училища в Сызране и Военно-командной академии имени Георгия Жукова, Султан Сосналиев 29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка, затем начальника авиацентра, стал заслуженным военным летчиком СССР, получил Орден Боевого Красного Знамени.

"После создания Конфедерации горских народов Кавказа ему было доверено руководство ее военным отделом. Активно участвуя в деятельности Конфедерации, Сосналиев предвидел "сгущающиеся тучи" над Абхазией. По этому поводу он несколько раз приезжал в Абхазию, встречался с Владиславом Ардзинба, ездил на Ингур, на границу с Грузией, изучал местность в Восточной Абхазии, то есть он уже мысленно проводил рекогносцировку – с каких направлений грузинские войска могли нанести удар", — пишет военный историк Валико Пачулия своей статье "Полководец" к 70-летию со дня рождения Сосналиева.

После вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992 года, Султан Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь Абхазии. Уже на третий день войны он встал на защиту Абхазии.

Подробнее о Султане Сосналиеве читайте здесь>>



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