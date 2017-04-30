Лица Абхазского радио

У читателей есть уникальная возможность увидеть лица тех людей, чьи голоса они слышали на протяжении многих лет, и узнать тех, кто оставался по ту сторону микрофонов, но без чьей технической поддержки выход выпусков был бы невозможен.

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