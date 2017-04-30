Лица Абхазского радио

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Темы:
Абхазскому радио 85 лет (13)
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  • Сотрудники абхазского радио в 70-е годы: старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба
  • Наталья Кишмария и Мурман Ахуба - дикторы АР с 1980-1993 год
  • Шамиль Пилия
  • Сотрудники АР в 70-е годы, старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба
  • Корреспондент абхазского радио Семен Адлейба
  • Элеонора Барциц – редактор музыкальных программ АР с 1970 года
  • Сотрудники АР в 1970 году. Елена Гунба и Тина Корсая и главный инженер Аведис Тер-Мкртычан
  • Константин Герхелия
  • Сотрудники абхазского радио в 1993 году
  • Екатерина Бебия
  • Олег Шамба, Николая Садзба,Людмила Цобехиа,Екатерина Бебия,Семен Адлейба, Анатолий Лагвилава
  • Редактор Елена Гунба и машинист Фения Отырба АР в 1976 году
© Фото: из архива Екатерины Бебия
Работники Абхазского радио в 70-е годы: старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба.

Информационное агентство Sputnik Абхазия к 85-летию Абхазского радио подготовило фотоленту из портретных снимков сотрудников, стоявших у истоков и развивавших национальные СМИ в республике.

У читателей есть уникальная возможность увидеть лица тех людей, чьи голоса они слышали на протяжении многих лет, и узнать тех, кто оставался по ту сторону микрофонов, но без чьей технической поддержки выход выпусков был бы невозможен.

Историю Абхазского радио смотрите и читайте здесь >>

Темы:
Абхазскому радио 85 лет (13)

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Сотрудники абхазского радио в 70-е годы: старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба
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