Лица Абхазского радио

У читателей есть уникальная возможность увидеть лица тех людей, чьи голоса они слышали на протяжении многих лет, и узнать тех, кто оставался по ту сторону микрофонов, но без чьей технической поддержки выход выпусков был бы невозможен.
У читателей есть уникальная возможность увидеть лица тех людей, чьи голоса они слышали на протяжении многих лет, и узнать тех, кто оставался по ту сторону микрофонов, но без чьей технической поддержки выход выпусков был бы невозможен.
Три года назад зимой Алмасхан Ченгелия нашел в лесу умирающего с голода и холода маленького медвежонка. Лесного сироту приютила семья Ченгелия, обогрела и накормила. Сегодня Балу уже крупный медведь.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий прошедшей недели в стране и в мире.
Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру Абхазии, министру обороны Абхазии, генерал-лейтенанту Султану Сосналиеву сегодня исполнилось бы 75 лет.
В Абхазии сыр подают в сыром, копченом, печеном, жареном виде. Его можно использовать как компонент салатов, начинку для ачашва и самостоятельную закуску.
VI Международный конкурс камерного пения имени Георгия Свиридова проходил в Курске с 19 по 29 апреля.
Открытое соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", в котором участвовало восемь команд, прошло в Очамчыре 30 апреля.
О "зверином" первом репортаже, о "ссылке" в высокогорное село Псху за радиоматериал и о покупке нового велосипеда рассказал Семен Адлейба, корреспондент Абхазского радио с 50-летним стажем.
В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, но, как выяснилось, мяса грызуна в ней не так много.
Российские пограничники отметили 8-летие образования Пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия.
Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.
Восемь лет назад мемориал в честь 26 бакинских комиссаров был демонтирован, тела были перезахоронены, а могила предана забвению.
Представители транспортного сектора Эстонии вернулись с выставки "ТрансРоссия" и в стране начали переосмысливать транзитный потенциал.
Оползень накрыл 11 домов в Кыргызстане. В земляном "плену" в собственных домах оказались 24 человека.
Согласно рейтингу Global Firepower Index Таджикистан находится на 112 строке, в прошлом году в этом рейтинге страна заняла 81-е место
Армения изучает возможности внедрения автоматизированной системы контроля за перемещением большегрузов "Платон".
Молодежь просит организовать бесплатные курсы русского языка, так как это повышает шансы на трудоустройство, заявил мэр Риги.
Президент Молдовы намерен заблокировать обнародование принятого парламентом закона о праздновании Дня Победы вместе с Днем Европы.
Вооруженные силы Узбекистана занимают 48 строчку в мировом рейтинге Globalfirepower, оставаясь самой мощной армией Центральной Азии.
Камни и деревья пополнили список природного наследия Литвы. Всего таких объектов более 600.
Никаких туристических сборов на границе Абхазии нет – лишь 60 рублей регистрационного сбора и 30 рублей курортного.
Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.
Представители транспортного сектора Эстонии вернулись с выставки "ТрансРоссия" и в стране начали переосмысливать транзитный потенциал.