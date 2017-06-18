21:14 18 Июня 2017
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"Примадонны", Путин, Ленин: неделя в объективе

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© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Победитель скачек на приз президента РФ - 2017 жокей Станислав Круглыхин на церемонии награждения на Центральном Московском ипподроме.

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий в мире последних семи дней.

Уходящая неделя июня была насыщена спортивными событиями. В Москве прошли скачки на приз президента России, в которых, кстати, победил участник, представлявший Абхазию. Также в российской столице 11 июня состоялся "Красочный забег": на протяжении всей дистанции в пять километров волонтеры посыпали бегунов разноцветным красящим порошком. А на следующий день жители и гости Москвы могли наблюдать с Красной площадки красочный салют в честь Дня России. 

В Санкт-Петербурге открылся Кубок конфедераций по футболу, в Краснодарском крае прошел 10-ый этап Чемпионата мира по мотокроссу. 

В четверг 15 июня состоялась пятнадцатая "Прямая линия с Владимиром Путиным". Российский президент за 3 часа 56 минут ответил на 73 вопроса. Всего Путину было задано более двух миллионов вопросов. 

Во Владивостоке открыли отреставрированный памятник Владимиру Ленину. 

А в Сухуме прошла самая ожидаемая премьера лета. РУСДРАМ представил зрителям новый спектакль "Примадонны". 

 



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