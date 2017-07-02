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Грандиозные гастроли: "московские шедевры" в РУСДРАМе

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  • Спектакль Три сестры
  • Спектакль Три сестры
  • Спектакль Три сестры
  • Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
  • Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
  • Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
  • Спектакль Волки и овцы Александра Островского в рамках проекта Шедевры московской сцены, прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера
  • Спектакль Княжна Марья
  • Спектакль Княжна Марья
  • Спектакль Особые люди
  • Спектакль Особые люди
  • Спектакль Особые люди
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Три сестры" среди ящиков в спектакле Сергея Голомазова и Веры Бабичевой

С 26 по 30 июня на сцене Русского театра драмы Абхазии прошли гастроли Московского театра на Малой Бронной и Творческого объединения мастерских Сергея Голомазова.

Проект "Шедевры московской сцены" состоял из четырех спектаклей: "Волки и овцы" по Островскому, "Княжна Марья" по "Войне и мир", "Три сестры" Чехова и постановки "Особые люди" о детях-аутистах. Эти гастроли оказались сами грандиозными в современной истории Абхазии. Спектакли стали событием в культурной жизни страны и собирали полный зал в течение недели. В Абхазию вместе с режиссером Сергеем Голомазовым приехали 25 актеров, художник по свету и звукорежиссер. Из Москвы была привезена часть декораций и костюмов.

Подробнее об этом читайте здесь>>




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