Рисунки, ярмарка и бокс: в Сухуме отметили день города

Праздничные гуляния по случаю Дня города Сухум прошли 1 июля.

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Прошли они в излюбленном месте горожан и гостей – на Набережной Махаджиров. На площади Багапша прошла фотовыставка "ConIFA 2016", возле Брехаловки – шахматные состязания, перед Драмтеатром — матчевый поединок между боксерами Ростова-на-Дону и Сухума, в парке имени Баграта Шинкуба – выставка работ молодых художников, ярмарка ручных изделий, детский развлекательный уголок.

В другой части набережной, на площади Сергея Багапша, проходит фотовыставка "ConIFA 2016", напоминающая о победе абхазских футболистов на Чемпионате мира.

Еще одним развлечением для участников праздничных гуляний, стало караоке на абхазском языке. Любой желающий мог выбрать любимую песню и похвастаться своим вокалом перед всеми посетителями Брехаловки.

Позже, к 22 часам, основные праздничные мероприятия переместились к железнодорожной платформе "Гума", где прошел праздничный концерт. Перед зрителями выступили местные артисты, хореографические ансамбли, насладились блюзом группы "Red Rocks". В завершении празднования дня Сухума, было устроено феерическое лазерное шоу.