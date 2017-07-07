Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов с первым официальным визитом посетил Абхазию 7 июля.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния встретил на границе по реке Псоу делегацию Южной Осетии в первой половине дня. По пути в столицу, делегация Республики Южная Осетия возложила цветы у Мемориала добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в городе Гагра. В Сухуме президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил цветы у мемориала в Парке Славы, в селе Нижняя Эшера он посетил Мемориал первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.

Во второй половине дня, состоялась официальная церемония встречи президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и президента Абхазии Рауля Хаджимба, после чего началась встреча двух глав государств в расширенном формате. По итогам встречи между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии был подписан план консультаций на 2017-2018 годы, а Общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве. А главы государств провели пресс-конференцию. В завершение рабочего дня президенты прогулялись по Набережной Махаджиров, заглянули на знаменитую «Брехаловку» и отведали там кофе.



