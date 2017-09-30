День Победы Абхазии: военный парад, шествие с портретами и слезы радости

30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск. В этот день в республике провели акции памяти, парад и народные гулянья.

В День Победы и Независимости Абхазии во всех городах республики прошли памятные мероприятия, а в столице, по ежегодной традиции праздничным маршем прошли около 500 военнослужащих.

Военный парад продолжился акцией "Бессмертный полк", в которой участие приняли свыше полутора тысяч человек. В этом году в акции впервые принял участие президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

Жители Абхазии прошли по улицам столицы от улицы Аидгылара до площади Свободы с фотографиями погибших родственников.

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме завершился концертом в Государственной филармонии и праздничным салютом на набережной.