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Самые необычные лифты в мире

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В Берлине внутри 16-метрового аквариума Aqua Dom находится лифт, вмещающий в себя до 40 человек

Лифтовой транспорт является не только самым массовым в мире, но и представляет собой благодатную почву для внедрения инновационных конструкторско-технологических разработок.

Sputnik Таджикистан предлагает посмотреть 7 уникальных лифтов, существующих в мире




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