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Путину 65: отдых и трудовые будни российского президента

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© Sputnik. Michael Klimentyev
Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса "Лужники" в Москве

Владимир Путин 7 октября отмечает свое 65-летие. Обычно в свой день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге. А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче.

Смотрите подборку фотографий Владимира Путина в фотоленте Sputnik Молдова.




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