В погоне за оригинальностью: самые необычные дома в мире

Смотрите в фотоленте, как выглядят самые странные и удивительные дома в мире

В погоне за оригинальностью архитекторы иногда поражают своей фантазией: дом в форме мяча для гольфа, дом-чайник, дом-башмак…

"РИА Недвижимость" и Sputnik Латвия разбираются, что же это на самом деле — жилые помещения, скульптуры или арт-объекты.