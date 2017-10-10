В погоне за оригинальностью: самые необычные дома в мире

В погоне за оригинальностью архитекторы иногда поражают своей фантазией: дом в форме мяча для гольфа, дом-чайник, дом-башмак…
"РИА Недвижимость" и Sputnik Латвия разбираются, что же это на самом деле — жилые помещения, скульптуры или арт-объекты.
Смотрите в фотоленте, как выглядят самые странные и удивительные дома в мире
В погоне за оригинальностью архитекторы иногда поражают своей фантазией: дом в форме мяча для гольфа, дом-чайник, дом-башмак…
"РИА Недвижимость" и Sputnik Латвия разбираются, что же это на самом деле — жилые помещения, скульптуры или арт-объекты.
8 октября на исторической Лыхненской поляне состоялся праздник урожая. Сельчане угостили гостей праздника молодым вином и гастрономическими изысками.
В Гагре прошли праздничные мероприятия в честь Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
Владимир Путин 7 октября отмечает свое 65-летие. Обычно в свой день рождения Путин предпочитает активный отдых. В 2014 году впервые за многие годы глава государства официально взял выходной, чтобы провести день "вдали от цивилизации" в сибирской тайге. А в 2015 году он принял участие в хоккейном матче.
В первую пятницу октября во всем мире отмечают день улыбки.
Новая программа Минэкономики Абхазии направлена на формирование ведомственного кадрового резерва экономического блока республики и трудоустройства граждан.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.
Зеркальные меры будут предприняты в России в ответ на притеснения российских журналистов в США, заявляют в Минюсте РФ.
Команда ОМОН заняла первое место в первенстве по стрельбе из автомата Калашникова среди 13 подразделений МВД Южной Осетии.
Во Франции представлен первый скоростной локомотив для Азербайджана, который республику с причерноморскими и прикаспийскими государствами.
Почему членство в ЕАЭС – это редкий для Армении шанс вернуть хоть часть того, что было утрачено четверть века назад, при развале СССР.
Дипломаты организуют защиту прав казахстанского водителя автобуса, выжившего в ДТП с участием поезда во Владимирской области России.
Премьер-министр Казахстана назвал нелицеприятные высказывания президента Кыргызстана о соседней республике спекулятивными выпадами.
Не успели отгрохотать учения "Запад-2017", вызвавшие мощный ажиотаж в Европе, а подразделения ССО Беларуси и ВДВ России приступили к новым учениям.
Латвия намерена решить вопрос о переводе образования на государственный язык до выборов в Сейм, чтобы тема не стала инструментом политической борьбы.
Суд запретил литовской компании использовать торговый знак «Krasnaja Sapocka» из-за фонетического совпадения с российскими конфетами «Красная шапочка».
Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали переговоров между Владимиром Путиным и Игорем Додоном в преддверии саммита в Сочи.
Военнослужащие 201-й российской военной базы завершили перевод вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации.
Мещанский суд Москвы арестовал гражданина Казахстана — помощника водителя автобуса, который столкнулся с поездом во Владимирской области.
Антироссийская истерия в Эстонии дошла до того, что глава МВД назвал причиной пожаров в стране – купленные в России сигареты.
Команда ОМОН заняла первое место в первенстве по стрельбе из автомата Калашникова среди 13 подразделений МВД Южной Осетии.
Во Франции представлен первый скоростной локомотив для Азербайджана, который республику с причерноморскими и прикаспийскими государствами.
Почему членство в ЕАЭС – это редкий для Армении шанс вернуть хоть часть того, что было утрачено четверть века назад, при развале СССР.