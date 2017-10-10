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В погоне за оригинальностью: самые необычные дома в мире

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  • Дом Флинстоунов
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  • Дом Энниса
  • Дом гольф-мяч в Аризоне
  • Дом-чайник (Kettle House). Техас, США.
  • Сюрреалистичный дом (Mind House). Барселона, Испания.
  • Кофейный чайник (Бедфорд, Пенсильвания)
  • Дом-башмак (Shoe House) в штате Пенсильвания, США.
Для автора "Дома Флинстоунов" американского архитектора Уильяма Николсона это был своеобразный эксперимент. Благодаря особой заливке бетона он смог добиться того, чтобы дом стал похож на кучу белых бетонных пузырей, которые позднее выкрасили в оранжевый цвет. Округлой формы Николсон добился благодаря надувным шарам, используемым в аэронавтике. Их помещали внутрь каркаса из арматуры при заливке бетона.

Смотрите в фотоленте, как выглядят самые странные и удивительные дома в мире

В погоне за оригинальностью архитекторы иногда поражают своей фантазией: дом в форме мяча для гольфа, дом-чайник, дом-башмак…

"РИА Недвижимость" и Sputnik Латвия разбираются, что же это на самом деле — жилые помещения, скульптуры или арт-объекты.

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