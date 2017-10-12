Вооружение Сухопутных войск России

Современные Сухопутные войска — наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид ВС России

Они включают в себя мотострелковые, танковые, инженерные и ракетные войска, а также войска радиационной, химической и биологической защиты, войска противовоздушной и противоракетной обороны и войска связи.