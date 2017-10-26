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Карты, деньги и труба: премьера "Ревизор" в РУСДРАМе

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Все новости
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
  • Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
В РУСДРАМЕ отгремела премьера спектакля " Ревизор".

37 театральный сезон в РУСДРАМе открылся премьерным спектаклем " Ревизор" режиссера Андрея Тимошенко.

"Ревизор" по одноименной комедии Гоголя – один из самых узнаваемых спектаклей.

Но режиссер Андрей Тимошенко и декоратор Виталий Кацба решили с первых минут заинтриговать зрителя. Сцена закрыта специальным занавесом из указов и постановлений города N.

Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N:  смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.

По словам директора театра Ираклия Хинтба, в спектакле поднимаются актуальные на сегодняшний день проблемы.





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