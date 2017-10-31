Будни российского спецназа

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Министерская лекция: налоги и санкции обсудили в АГУ Вторую неделю в АГУ проходят курсы для предпринимателей, организованные Минэкономики Абхазии. Одну из лекций провел министр по налогам и сборам республики Даур Курмазия, который рассказал о налогообложении, основах налоговой системы страны и ответил на ряд вопросов аудитории. 17

Град и дождь со снегом: погода в Абхазии на 1 ноября В среду из-за активного затока холодных масс воздуха с северо-запада на Черноморском побережье Абхазии облачная погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. 55