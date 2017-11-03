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Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа

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  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
  • Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik. Илья Тимин
Айсберг и яхта Alter Ego у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Земля Франца-Иосифа — одна из самых северных территорий России и мира. Состоит из 192 островов, общая площадь 16 134 км².

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, на севере Европы, большая часть его островов покрыта ледниками.

Земля Франца-Иосифа была открыта австро-венгерской экспедицией под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровой шхуне "Адмирал Тегетгофф".

Пятнадцатого апреля 1926 года президиум ЦИК декретом "Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане" объявил о правах Советского Союза на все известные и еще не открытые земли и острова, заключенные в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы и середины Берингова пролива на востоке до Северного полюса. Это автоматически означало, что Земля Франца-Иосифа официально объявлялась находящейся под полной юрисдикцией СССР.




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