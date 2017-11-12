Матч между Россией и Аргентиной на обновленном стадионе "Лужники"

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины прошел 11 ноября в "Лужниках" и стал первым, проведенным на московской арене после реконструкции. Аргентинцы одержали победу со счетом 1:0.
После четырех лет реконструкции открылся главный футбольный стадион России, который примет матчи открытия и финал Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Товарищеский матч между сборными России и Аргентины прошел 11 ноября в "Лужниках" и стал первым, проведенным на московской арене после реконструкции. Аргентинцы одержали победу со счетом 1:0.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий в мире, произошедших за минувшую неделю.
С 7 по 12 ноября в Милане проходит 75-й мотосалон EICMA-2017.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей с первым офийиальным визитом прибыли в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретили гостей.
Выставка органической скульптуры "Последний след", проходящая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве призвана напомнить людям о необходимости сохранения дикой природы.
Президент Республики Науру Барон Вака прибыл в Абхазию с рабочим визитом в воскресенье 12 ноября.
Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября и прошла в полуфинал проекта.
Организаторы заявили собравшимся, что марш будет двигаться в сторону палаточного городка сторонников Саакашвили возле Верховной рады, где пройдет народное вече.
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.
В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.
В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.
Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.
Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.
Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги"
Суд отклонил запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.
Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.
Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.
Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.