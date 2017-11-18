Вкусные платья: дефиле в нарядах из шоколада

В 2017 году дизайнер одежды Жан-Луи Сабаджи совместно с шеф-поваром фестиваля Шарле Азаром и лучшими шоколатье страны создали 13 роскошных нарядов из шоколада, сообщает Sputnik Турция.
Международный фестиваль шоколада Salon du Chocolat Beirut 2017 прошел в Ливане, во время которого состоялся показ платьев из шоколада.
В 2017 году дизайнер одежды Жан-Луи Сабаджи совместно с шеф-поваром фестиваля Шарле Азаром и лучшими шоколатье страны создали 13 роскошных нарядов из шоколада, сообщает Sputnik Турция.
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Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.