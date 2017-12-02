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Церемония жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 года в Государственном Кремлевском дворце

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  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Ассистент жеребьевки Никита Симонян на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
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  • Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Александр Вильф
Тренеры сборных на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018.

В Москве в пятницу вечером прошла церемония жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кадры с официальной жеребьевки в объективе РИА Новости.

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Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
Церемония жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 года в Государственном Кремлевском дворце
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