Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

В Москве состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В числе тем, которые интересовали прессу, были допинг, чемпионат мира по футболу, дети и пенсионеры, визит российского лидера в Сирию на российскую авиабазу "Хмеймим", вопросы о якобы имевшемся вмешательстве в выборы в США, американском лидере Дональде Трампе и Украине.
Снайперы российской военной базы ЮВО в Абхазии провели тактические и огневые учения, на которых присутствовал корреспондент Sputnik.
На ежегодной выставке "Гран-при Royal Canin-2017" определили, какие породы кошек стали самыми популярными.
Ответственную миссию выполняют крылатые служащие службы охраны Кремля: четыре ястреба, соколы и филин защищают Кремль от нежелательного присутствия городских птиц, голубей и ворон.
Оперная певица Алиса Гицба исполнила главную партию в спектакле "Пиковая дама" на сцене московского театра "Геликон-опера".
Строительство мусорного полигона – одна из частей программы "Чистая страна", проводимая за счет Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, для Sputnik.
Комплекс подаренный сухумской школе №14 позволит лабораторно изучать физику, химию и биологию.
Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.
В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.
Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.
Экипаж МКС в составе космонавта Сергея Рязанского и астронавтов Рэндольфа Брезника и Паоло Несполиса благополучно приземлился в Казахстане.
В 2018 году планируется выдача госипотеки кыргызстанцам, работающим и во внебюджетной сфере. Сейчас ее могут получить только бюджетники.
Эффективность реализации Минских соглашений низкая из-за позиции Киева, заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции.
По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.
Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.
Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.
В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.
В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.
НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.
Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.
В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.
Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.