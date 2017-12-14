Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

В Москве состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В числе тем, которые интересовали прессу, были допинг, чемпионат мира по футболу, дети и пенсионеры, визит российского лидера в Сирию на российскую авиабазу "Хмеймим", вопросы о якобы имевшемся вмешательстве в выборы в США, американском лидере Дональде Трампе и Украине.