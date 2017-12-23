Свадьба пела и плясала: браки года

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Слепить судьбу: история гончара из Абхазии О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов. 35

Новый год и дети: укрепляем веру в Деда Мороза О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия. 165