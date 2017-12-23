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Свадьба пела и плясала: браки года

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© AP Photo. Victor R. Caivano
Newlyweds Lionel Messi and Antonella Roccuzzo kiss while posing for photographers on the red carpet after tying the knot in Rosario, Argentina, Friday, June 30, 2017. About 250 guests, including teammates and former teammates of the Barcelona star, attended the highly anticipated ceremony.

Известные спортсмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году, — в фотоленте РИА Новости.

Знаменитости, которые в уходящем 2017 году связали себя узами брака, — в фотоленте РИА Новости.




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