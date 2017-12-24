Объединенные танцем: шоу "Ты супер! Танцы" в фотографиях

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии завершился 23 декабря.

В конкурсе "Ты супер! Танцы" приняли участие двое талантливых ребят из Абхазии – Милена Тачулия и Леон Капба. Начиная с первых танцевальных номеров, они поражали своим мастерством как жюри, так и многочисленных зрителей.

Юные абхазские участники показали хорошие результаты в проекте, Леон Капба дошел до полуфинала конкурса, а Милена Тачулия боролась за победу в финале "Ты супер! Танцы".

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.