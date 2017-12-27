Самые стильные знаменитости 2017 года по версии Vogue

Выбор журнала Vogue — самые стильные знаменитости в фотоленте РИА Новости.
Знаменитости соревнуются в том, кто кого перещеголяет по искусности и элегантности нарядов.
Выбор журнала Vogue — самые стильные знаменитости в фотоленте РИА Новости.
С 25 по 30 декабря (в 11:00 и в 13:00) в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба для маленьких зрителей ставят спектакль "Как Ежик новый год встречал".
Восьмой год подряд в Сухуме работает мастерская по изготовлению игрушек из стекла, ассортимент продукции которой не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых.
Ежегодный "Арт-маркет" ручных изделий объединил мастеров со всей Абхазии. Более 70 хендмейдеров представили в актовом зале Комитета по репатриации свои уникальные и неповторимые изделия.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии завершился 23 декабря.
Благодаря всемирной организации здравоохранения, в 95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, законодательно обязали йодировать соль.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, в четверг 28 декабря погода на территории республики не изменится.
27 декабря известный французский актер Жерар Депардье отмечает свой день рождения. О том, как актер посетил Абхазию и какие впечатления остались у него от республики, рассказала корреспонденту Sputnik журналист Эсма Джикирба, которой удалось взять у него интервью.
В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.
Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.
Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.
Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.
Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.
Объединение Бреста и Гродно в единую безвизовую зону привлечет больше организованных туристических групп, убеждены в белорусском союзе туристической индустрии.
Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.
Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдовы Игорь Додон, обсудили вопросы транзита российского газа и отопительный сезон в республике.
В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.
Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю будущего года.
От загадочного зеленого пятна в бренде Эстонии решено отказаться - концепция, на разработку которой потратили четверть миллиона евро, оказалась в "корзине для мусора".
В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.
Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.
Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.