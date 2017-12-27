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Самые стильные знаменитости 2017 года по версии Vogue

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© AFP/ Ludovic Marin
Жена президента Франции Брижит Макрон в Люксембурге

Знаменитости соревнуются в том, кто кого перещеголяет по искусности и элегантности нарядов.

Выбор журнала Vogue — самые стильные знаменитости в фотоленте РИА Новости.




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