Самые высокооплачиваемые актеры года

Журнал Forbes на основе данных портала Box Office Mojo составил список самых кассовых актеров года. Звезды, возглавившие рейтинг журнала, — в фотоленте Sputnik.
Список самых кассовых актеров года по версии журнала Forbes — в фотоленте Sputnik
Журнал Forbes на основе данных портала Box Office Mojo составил список самых кассовых актеров года. Звезды, возглавившие рейтинг журнала, — в фотоленте Sputnik.
Знаменитости соревнуются в том, кто кого перещеголяет по искусности и элегантности нарядов.
С 25 по 30 декабря (в 11:00 и в 13:00) в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба для маленьких зрителей ставят спектакль "Как Ежик новый год встречал".
Восьмой год подряд в Сухуме работает мастерская по изготовлению игрушек из стекла, ассортимент продукции которой не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых.
Ежегодный "Арт-маркет" ручных изделий объединил мастеров со всей Абхазии. Более 70 хендмейдеров представили в актовом зале Комитета по репатриации свои уникальные и неповторимые изделия.
Международный день кино отмечается 28 декабря. Историк кино Рита Пация рассказала в интервью радио Sputnik об истории кинопроизводства в Абхазии.
Сочинские таможенники на российско-абхазской границе изъяли 30 коробок с алкогольной продукцией общим объемом 180 литров.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, в пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с запада и выноса теплых масс воздуха с юга.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.
Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.
Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.
В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.
В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.
Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.
Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.
В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.
В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.
В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.
В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.
Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.
Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.