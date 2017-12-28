00:08 29 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Самые высокооплачиваемые актеры года

Получить короткую ссылку
23 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© AP Photo. Rich Fury
Звезда фильмов "Форсаж" американец Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Фильмы с его участием собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов.

Список самых кассовых актеров года по версии журнала Forbes — в фотоленте Sputnik

Журнал Forbes на основе данных портала Box Office Mojo составил список самых кассовых актеров года. Звезды, возглавившие рейтинг журнала, — в фотоленте Sputnik.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Ядерное топливо, архивное фото
    Топливо будет!

    Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

  • Дом-музей Пушкина в Кишиневе
    Здесь жил поэт

    В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

  • Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
    Последствия взрыва

    Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге есть гражданин Узбекистана, ему оказывается медицинская помощь.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Карл Раммус
    Настоящий герой

    В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Самые высокооплачиваемые актеры года
Как не случился вотум недоверия правительству Абхазии: основные моменты
Как не случился вотум недоверия правительству Абхазии: основные моменты
Новогодний абхазский стол
Сколько стоит новогодний стол в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia