Большие каникулы: дети "Ты супер!Танцы" в Петербурге

Международное информационное агентств и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург. Целую неделю ребята осматривали достопримечательности культурной столицы, встречались со знаменитостями, а в редких перерывах – конечно же, танцевали.

График был очень напряженным: посмотрели практически все, чем славится Санкт-Петербург. В программе были Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Эрмитаж. Побывали ребята на опере в Мариинке и на балете в Михайловском театре, погуляли по Невскому и Фонтанке, померзли под ветром на набережной Невы и побродили в сквере у Медного всадника. Неудивительно поэтому, что иногда в автобусе кто-то засыпал, некоторые умудрились вздремнуть даже в опере.