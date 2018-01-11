Машина времени: Москва 100 лет назад и сегодня

Какой Москва была 100 лет назад, смотрите в фотоленте РИА Новости.
Правительство молодой Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 1918 году переехало из Петербурга (Петрограда) в Москву. И Москва вновь обрела статус столицы, а позже и столицы Союза Советских Социалистических Республик. Как изменилась Москва с тех времен - в фотоленте РИА Новости.
Какой Москва была 100 лет назад, смотрите в фотоленте РИА Новости.
Мир спорта привлекает зрелищностью, особенно, если спортсмены, в частности, спортсменки обладают еще и красивой внешностью.
Восемьдесят три года назад родился американский эстрадный певец, "король рок-н-ролла" Элвис Пресли (1935-1977). Пресли - лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975).
В ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли самые интересные и яркие кадры прошедшего 2017 года.
В Южной Осетии прошел очередной брифинг с главой госкомитета информации и печати республики, на котором в том числе обсуждалась тема общественного кризиса в Абхазии.
Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба в интервью Sputnik рассказал о том, насколько хорошо знает абхазская диаспора в Турции свой родной язык и какие планы есть для привлечения людей на историческую родину.
О том, какие корни может иметь абхазское слово "иҭабуп" (спасибо), как и при каких обстоятельствах абхазы используют его, читайте в материале Sputnik Абхазия в Международный день "Спасибо".
Южная Осетия и Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Митинг перед зданием МВД в Киеве: за последние три года на Украине похищены более 20 азербайджанцев, и ни одно из этих преступлений не раскрыто.
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Дании Александр Арзуманян выиграл дело против Республики Армения в ЕСПЧ.
Казахстан утвердил государственную границу с Туркменистаном – ее протяженность составила 458,3 километра.
Правительство Кыргызстана подписало соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. Ltd о реализации проекта "Умный город".
Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.
Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.
Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в Унгенском районе Молдовы, осквернили вандалы, облив его краской.
Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заинтересовался повышением цен на продовольственные товары.
Британский скульптор рассказал о композиции памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.
Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.
Южная Осетия и Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Митинг перед зданием МВД в Киеве: за последние три года на Украине похищены более 20 азербайджанцев, и ни одно из этих преступлений не раскрыто.
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Дании Александр Арзуманян выиграл дело против Республики Армения в ЕСПЧ.