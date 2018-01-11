Машина времени: Москва 100 лет назад и сегодня

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Глава госкомитета информации РЮО: мы понимаем недовольство абхазов В Южной Осетии прошел очередной брифинг с главой госкомитета информации и печати республики, на котором в том числе обсуждалась тема общественного кризиса в Абхазии. 17

Атанур Акусба: абхазская молодежь в Турции не знает родного языка Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба в интервью Sputnik рассказал о том, насколько хорошо знает абхазская диаспора в Турции свой родной язык и какие планы есть для привлечения людей на историческую родину. 36