"За Гассиева": драматический поединок осетина с кубинцем в Сочи

Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

Российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и добавил к своему титулу чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе пояс WBA, а также оформил выход в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком. Финал суперсерии пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Эта победа стала 26-й для 24-летнего Гассиева в 26 боях (19 нокаутов). 31-летний Дортикос потерпел первое поражение при 22 победах (21 нокаут).



